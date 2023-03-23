На Тернопільщині зіткнулися автомобілі, які їхали в одному напрямку

З тілесними ушкодженнями та переломами до травматологічного відділення лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 65-річного тернополянина. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварію з потерпілими зареєстрували працівники поліції 22 березня близько 17:30. На трасі Доманове-Тереблече зіткнулися дві іномарки. За попередньою інформацією, транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Проте водій автомобіля Mercedes-Benz не обрав безпечної швидкості та не дотримуючись дистанції, врізався у Renault Logan, який їхав попереду. Травми отримав лише кермувальник Renaul.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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