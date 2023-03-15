На Тернопільщину прийшла холодна повітряна маса.

За прогнозами синоптиків, у краї очікується погіршення погоди. Вдень пройдуть дощі, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 16 березня Тернопільщина перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів та у холодній повітряній масі.

«У краї буде похмуро. Вночі можливі помірні, вдень невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця, слабка хуртовина, вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 2 – 7º тепла».

Через негоду в області оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

«Погода в цей час примхлива, строката, своїми різкими стрибками температури повітря, атмосферного тиску, сильного вітру крутить нам голови, настрій, змушує силоміць звернути увагу на своє здоров’я, часто змінює плани. Проте все одно нема нічого бажанішого, ніж весна. Яка, як не крути, все одно чудова. А до стрибків та змін ми завжди готові, бо завжди уважно вивчаємо прогностичну синоптичну ситуацію. У західних областях України очікується похолодання до денних +4 +8 градусів. Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом із мокрим снігом. Підготуйтеся до негоди, подбайте про взуття, парасолі, одяг відповідний та візьміть, про всяк випадок щось від головного болю та тиску. Сильний штормовий сьогоднішній вітер завтра дещо послабне, проте все одно буде рвучким», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: цими днями можливі магнітні бурі. Відтак метеозалежним краянам радять стежити за самопочуттям і здоров’ям.