Третє місце в Україні за урожайністю зернових культур зайняла Тернопільщина цього року.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Аграрії зібрали понад 1,2 млн. тон. зерна.

Попри нестабільні погодні умови, зернові культури цього року дали гарний врожай. Втім, остаточні підрахунки урожайності будуть у грудні.

“Валовий збір зернових і зернобобових культур у Тернопільській області складає 1572 тис. тонн зерна, що на 2,6 % більше, ніж минулого року. 53,7 центнера з гектара — середня урожайність в області, що на 14,7 % більше, ніж попереднього року. Темпи приросту обсягу реалізованої продукції переробної галузі за січень-липень 2021-го року складають — 113,8 % у порівнянні з минулим роком. Сума становить — 4,45 мільярда гривень. Тернопільська область займає третє місце по урожайності зернових і зернобобових культур і друге місце по збору озимої пшениці. Загальну статистику про збір врожаю підрахуємо вже у грудні”.

Наразі на полях області завершують збирати кукурудзу. А окремі господарства приступають до посівної кампанії.