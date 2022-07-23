На Тернопільщині зібрали перші 100 тис. тонн зерна.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, аграрії в області вже завершили молотити озимий ячмінь та приступили до збору озимої пшениці.

У територіальних громадах створили добровольчі формування, які здійснюють нагляд за полями. Аграріям дозволили працювати нічної пори.

“Ми дали можливість аграріям працювати у нічний час, для того, щоб пришвидшити темпи збору врожаю. Є рішення тероборони, де ми добровольчим формуванням територіальної оборони надали можливість спільно з органами місцевого самоврядування патрулювати, а також охороняти поля з посівами. Ми бачимо, що зараз робиться на сході нашої країни, де просто спалюють наш врожай росіяни. Аграрії можуть укладати угоди на охорону своїх полів з приватними структурами, добровольчими формуваннями”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, цього року аграрії відзначають високу врожайність озимого ячменю: 54 центнери з 1 гектара.