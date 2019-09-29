З нагоди Дня вчителя освітяни зібралися на професійній прощі у Зарваниці.

До Марійського духовного центру з’їхалися педагоги з різних регіонів України: Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської областей.

Це традиційна проща освітян, яка щороку збирає фахівців цієї галузі на Зарваницькій землі. Паломництво розпочалося Архиєрейською Божественною Літургією, яку очолив Владика Теодор, Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ.

«Саме педагогам Господь призначив Божу мудрість. Шлях до неї – простий і доступний кожному. Це щоденна щира молитва: молитва-подяка, молитва-прохання про благословення на сьогоднішній день, молитва за своїх учнів. Слово вчителя, як педагогічний інструмент має велику силу, адже проникає не тільки до розуму дитини, а й до серця».

Після літургії освітяни вирушили до чудотворного джерела, а також взяли участь у панахиді за героями Небесної Сотні та загиблими у війні на Сході України. Усі присутні молилися за мир в Україні і за благословення українського народу.

Софія Романська