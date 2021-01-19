На Тернопільщині зять побив тестя, котрий перед тим побив тещу

У вихідні бригада швидкої виїжджала у с. Гаї Гречинські, де надавала допомогу 65-річній пацієнтці.

За словами потерпілої, її побив чоловік. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм потилиці пацієнтку, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт, повідомляє Наш день.

Кривднику літньої жінки теж перепало від зятя, який його побив. 67-річного пацієнта, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною лобної ділянки голови, після наданої допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню.