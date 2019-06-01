Вчора у загальноосвітніх навчальних закладах міста й області пролунав останній дзвоник. Відтак на Тернопільщині зі школою попрощалося близько п’яти тисяч випускників, серед яких – учні 9 та 11 класів.

Тернополянка Анастасія Островська закінчила одинадцятий клас. Дівчина планує продовжити навчання в столичному виші. Втім, за школою сумуватиме.

«Школа за всі роки навчання стала другим домом, тому не сумувати за нею певно не можливо. Хоча розумію, що починається в житті інший етап, потрібно звикати до нового і рухатися далі».

Урочисті лінійки з нагоди завершення навчального року зібрали школярів, їхніх батьків, вчителів. Декілька тернопільських шкіл відвідав військовий оркестр, – повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«Сотні школярів, від найменших до найстарших, розділяли втіху від шкільної дружби, раділи початку літніх канікул. Військовий оркестр провів музичний супровід урочистих лінійок у декількох місцевих школах. До школярів із привітаннями зверталися представники військової частини, у своїх промовах побажали учням добре відпочити на канікулах та набратись нових сил, а випускникам не забувати своїх перших вчителів, бути добрими спеціалістами у нових професіях, старанними студентами у закладах, в яких навчатимуться далі».

Додамо, останній дзвоник пролунав сьогодні в усіх школах Тернополя. Відтак в обласному центрі з школою попрощалося понад 1200 одинадцятикласників.

Софія Романська