Цього року через обласну службу зайнятості роботу шукали майже дев’ять тисяч жінок. Це 52% від загальної кількості безробітних. Переважно вони працевлаштувалися у торгівлі, державному управлінні та охороні здоров’я.

Як повідомила заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська, у Бережанській, Борщівській, Бучацькій, Гусятинській, Заліщицькій, Зборівській, Козівській, Лановецькій і Підволочиській районних філіях центру зайнятості діють клуби для жінок, де вони вчаться будувати індивідуальну стратегію професійної самореалізації, освоюють прийоми самопрезентації та обговорюють чинники, що впливають на кар’єрний ріст.

“Протягом січня-лютого 2021 року через Тернопільську обласну службу зайнятості шукали роботу 8,8 тис. жінок, 52% від загальної кількості безробітних. За сприяння служби зайнятості області працевлаштовано більше 630 жінок, у тому числі і через відкриття власної справи. 16 краянок мають робочі місця за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. Найбільше жінок вдалось працевлаштувати в торгівлі, державному управлінні та охороні здоров’я за професіями продавець, соцробітник, кухар, бухгалтер, фармацевт, медсестра, вихователь, а також на посади держслужбовців, керівників, менеджерів, старост”.

Жінки більш адаптивні в пошуку праці, – кажуть фахівці. Часто вони перенавчаються, освоюють нові професії, щоб бути затребуваними на ринку праці.