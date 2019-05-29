Матеріальні збитки на чималу суму завдали невідомі особи.

З таким повідомленням до працівників Шумського відділення поліції звернулася жителька села Малі Дедеркали. Зловмисники винесли з помешкання краянина всі знайдені ювелірні вироби.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину можуть бути причетні двоє смуглявих жінок не слов’янської зовнішності. Вони приїхали до села автомобілем та ходили вулицями села. Не оминули помешкання 48-річної жительки краю. Невідомі потрапили до середини шляхом підбору ключа. Непрохані гості обнишпорили будинок й як наслідок знайшли сховок, де жінка зберігала прикраси. Відсутність майна господиня виявила вже згодом, адже зловмисники не порушили домашню обстановку й навіть зачинили за собою вхідні двері. За допомогою потерпіла звернулася до поліцейських.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.