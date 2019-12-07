7 грудня – Всесвітній день української хустки. Активно підтримали флешмоб у ТНПУ імені В. Гнатюка, обласному лабораторному центрі, райдержадміністраціях, школах, інших установах області.

«Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом», – розповідає етнолог Олена Боряк. В Україні хустка залишається частиною культурної спадщини.

«В усіх регіонах України хустка була не просто обов’язковим головним убором для заміжніх жінок, а й особливим сакральним предметом, реліквією, що передавалась із покоління в покоління. Нині популярність української хустки повертається, як і всього українського. Хустками доповнюють свій гардероб і молоді дівчата, і старші жінки. Це дуже красиво, патріотично, стильно».

Додамо, акції «Українська хустка» підтримали і закордоном. Популярність хустці повертають сучасні українки.

Софія Романська