На власному городі у суботу, 28 березня, згоріла жителька села Довге Теребовлянського району.

Як повідомляють у поліції, жінка, 1934 року народження, працювала на власному господарстві. Вона була одягнута у довгу спідницю. Під час спалювання на городі сухого листя, її одяг спалахнув і жінка почала горіти.

Це помітили сусіди, які кинулися рятувати пенсіонерку. Проте загасити потерпілу їм не вдалося через велику кількість одягу на ній. Жінка отримала опіки несумісні з життям.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Працівники поліції нагадують мешканцям міста та області не спалювати сухостій ні на городах, ні на полях. Часто-густо полум’я через вітер поширюється на інші земельні ділянки і навіть будівлі. Якщо вам заважає суха трава чи листя, то закопайте усе в яму для перегнивання. Пам’ятайте, вогонь знищує не лише ґрунт та живу природу, але разом з димом у повітря, а потім і в легені людини потрапляють важкі метали, що провокують загострення хронічних хвороб та виникнення нових (в тому числі й онкологічних) захворювань. Паліям трави загрожує й покарання згідно адміністративного та кримінального кодексів України.