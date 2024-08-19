Зловмисниця спричинила поранення чоловікові від яких той помер. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про смерть пацієнта надійшло на лінію 102 від фельдшера бригади екстреної медичної допомоги. На тілі померлого були виявлені ножові поранення.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що напередодні у загиблого був конфлікт з дружиною. Родичі стверджують, що скандали в родині траплялися через запальний характер чоловіка. Він чинив домашнє насилля та підіймав руку на жінку.

Зі свідчень підозрюваної, того дня чоловік вкотре став чіплятися до неї. Жінка каже, що захищалася – вхопила зі столу кухонний ніж і нанесла ним декілька ударів. Одне поранення виявилося фатальним.

Поліцейські оголосили жительці Кременеччини підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.