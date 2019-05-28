Правоохоронці встановлюють місце перебування чоловіка, якого підозрюють у причетності до розбою.

Злочин трапився ще 22 травня 2018 року у Тернопільському районі. Близько другої години ночі у будинок однієї родини проникли невідомі, віджавши на першому поверсі металопластикове вікно.

Пенсіонерку, яка спала у кімнаті, вони зв’язали, а її сина почали бити, вимагаючи розповісти, де гроші та цінні речі. В цей момент з другого поверху зійшла дружина потерпілого і вона праскою вдарила одного з нападників. Злодії почали тікати, прихопивши золоті прикраси.

Господар спробував наздогнати нападників, але марно. Злочинці втекли на автомобілі, який був припаркований неподалік будинку. Жителі району кажуть, що зловмисників ймовірно було троє чи четверо, вони розмовляли з кавказьким акцентом, а в одного був предмет, схожий на пістолет.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям вдалося по зібраним доказам встановити особи нападників. Один з них – громадянин Грузії, 1972 року народження. Чоловік перебуває у розшуку за квартирні крадіжки на території України.

Поліцейські Тернопільщини оголосили іноземцеві заочно підозру відповідно до статті 187 частина 3 ККУ – Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Розшукують оперативники і його спільників, повідомляють у поліції.