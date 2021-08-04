На Тернопільщині жінка випала з четвертого поверху і повисла на мотузках для білизни. ВІДЕО

Теребовлянські надзвичайники врятували 81-річну бабусю, що випала з балкона.

3 серпня на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Теребовля на вул. Січових Стрільців, 30 існує загроза падіння людини з балкона четвертого поверху. На виклик направили черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону.

Як вдалось встановити жінка, місцева жителька, 1940 року народження випала з балкона 5 поверху та при падінні зачепилась за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4-го поверху.

Не гаючи часу, співробітники ДСНС, що прибули до місця надзвичайної події кинулись на порятунок. Дорога була кожна секунда. В той час, як один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, інші встановивши висувну драбину дістались до неї та врятували, не давши загинути.

Знесилену бабусю зняли на балкон третього поверху та передали працівникам швидкої допомоги.