Теребовлянською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом грабежу, вчиненого у жовтні 2018 року стосовно чоловіка з інвалідністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителька одного із сіл Козівського району, перебуваючи у будинку свого знайомого з обмеженими можливостями, вирішила заволодіти грошима, які потерпілий отримав напередодні в якості орендної плати за земельні паї і зберігав біля себе під подушкою.

Застосувавши насильство до безпомічної особи, раніше судима громадянка заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн та покинула місце вчинення злочину.

За результатами судового розгляду та дослідження здобутих доказів щодо обвинуваченої особи і принципової позиції прокурора, Бережанським районним судом засуджено винну особу за ч.2 ст.186 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.