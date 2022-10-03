2 жовтня о 12:15 в КНП «Теребовлянська міська лікарня» з діагнозом «Харчове отруєння грибами» госпіталізовано жительку села Іванівка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району, 1992 року народження.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Гриби – це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь: вживання отруйних грибів; неправильне приготування умовно їстівних грибів; вживання старих або зіпсованих їстівних грибів; вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Щоб запобігти отруєння грибами, ми рекомендуємо Вам заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині. Застерігаємо!

Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків;

Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні;

Не збирайте гриби:

якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися;

поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;

невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення “бульба”, оточене оболонкою;

з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих;

ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;

“шампіньйони” та “печериці”, у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.

якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися; поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах; невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення “бульба”, оточене оболонкою; з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих; ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них; “шампіньйони” та “печериці”, у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, – вони не завжди відповідають дійсності;

Не куштуйте сирі гриби на смак;

Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена грунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку;

Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута;

При обробці кип’ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити;

Обов’язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, – грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік, тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку;

Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок;

Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння;

Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд – також може статись отруєння;

Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання – ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов’язково прокип’ятіть 10-15 хвилин.

УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:

УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням: “Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні -приємний”;

“Усі гриби в молодому віці їстівні”;

“Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів”;

“Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі є отруйні гриби”;

“Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні”;

“Отрута з грибів видаляється після кип’ятіння протягом кількох годин”;

“Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах”;

Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) – з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів. Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

Перша допомога при отруєнні грибами.

1. Викличте “Швидку медичну допомогу”.

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.

3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.

4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється: вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику. Займатися будь-якими іншими видами самолікування.