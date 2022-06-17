Пожежа сталася 16 червня у селі Качанівка Підволочиської територіальної громади. Горіла господарська будівля.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено: покриття будівлі на площі 155 м кв., 80 сонячних панелей на площі 130 м кв., тонна грубих кормів, зовнішнє облицювання стін на площі 220 м кв., інвертор, електролічильник, перекриття на площі 75 м кв.; пошкоджено перекриття будівлі на площі 70 м кв. та речі домашнього вжитку на площі 50 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління із залученням 3 од. допоміжної техніки. Під час гасіння врятовано дві будівлі.