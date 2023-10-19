Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували три пожежі.

18 жовтня о 07:12 у сел. Золотий Потік Золотопотіцької ТГ Чортківського району виникла пожежа недіючої будівлі, внаслідок якої пошкоджено перекриття на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини із залученням місцевої пожежної команди сел. Золотий Потік. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

19 жовтня о 03:51 у с. Семенів Теребовлянської ТГ Тернопільського району виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці пожежі виявлено тіло мешканця будинку 1975 року народження. Внаслідок пожежі знищено меблі, речі домашнього вжитку, два вікна, троє дверей, пошкоджено покриття будинку, облицювання стін і стелі та підлогу житлової кімнати на загальній площі 32 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

О 04:46 у м. Тернопіль району на вул. Торговиця, 22 виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої пошкоджено покриття будинку на площі 10 м кв. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Пожежу ліквідовано відділенням чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано даний будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.