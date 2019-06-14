13 червня сталася пожежа у одноповерховій будівлі адмінбудинку відпочинкової бази у селі Касперівці, що у Заліщицькому районі.

За лічені хвилини на місце прибули бійці 15 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.

На момент прибуття площа загорання становила 165 м. кв. Вогонь знищив одноповерхову будівлю площею 70 м. кв., магазин площею 45 м. кв., металевий контейнер, площею 20 м. кв., побутові речі та пошкодив альтанку площею 30 м. кв.

Завдяки оперативним та професійним діям бійців ДСНС від вогню врятували три відпочинкові будинки площею 220 м. кв.

На місце пожежі залучалися працівники добровільної пожежної команди села Синьків.