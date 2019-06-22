«Валіза підтримки випускнику», – благодійну акцію під такою назвою організовують на Тернопільщині, щоб допомогти вихованцям інтернатів зібрати необхідні речі для дорослого життя.

Самостійне життя для двадцяти випускників обласних інтернатів розпочнеться з першого вересня. До цього часу дітям збиратимуть валізи підтримки. Пожертвувати речі для випускників інтернатів і таким чином долучитися до благодійності можуть всі охочі, – зазначив директор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко.

«Фонд продовжує щорічну благодійну акцію “Валіза підтримки Випускнику” для того, щоб кожен випускник отримав необхідні побутові речі, які стануть в нагоді у дорослому самостійному житті, яке розпочнеться вже з 1 вересня для 20-ти випускників із 9-ти інтернатних закладів Тернопільщини. Чому ми це робимо?, – запитаєте Ви. А тому, що на жаль, таких дітей-старшокласників 9 і 11 класів, держава (інтернатні заклади) не забезпечує такими необхідними речами побуту.

Що ми кладемо у “Валізу підтримки Випускнику”? Так в останні 2 роки у 2017 і 2018 роках ми у «Валізу підтримки Випускнику» поклали елементарні для життя речі, а саме: набір каструль, сковорідку з кришкою, чайник, тарілки, кружки, виделки, ложки, ложки чайні, ножі, лопатку кухонну, друшляк, черпак, тертку, дошку кухонну, картоплем’ялку, контейнери для їжі, подушку, рушник банний, набір постільної білизни. За допомогою саме цих речей, випускник інтернату зможе давати собі раду, готуватиме їжу та вести особистий побут в гуртожитку серед інших студентів.

Охочим пожертвувати речі для випускників інтернатних закладів радять звертатися до благодійного фонду «Майбутнє сиріт» або ж телефонувати за номерами: 0966839013, 0975530820.

Софія Романська