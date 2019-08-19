Акцію «Шкільний портфелик» реалізовують на Тернопільщині. Покликана вона зібрати шкільне приладдя до початку навчального року для дітей з кризових родин.

Цього року акція розрахована на 250 дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, – розповідають організатори. Вони готують пакунки для малечі з різним шкільним приладдям. Вручать їх перед першим вересня.

«Відтак шкільні зошити, ручки, олівці, фломастери, пенали, альбоми, кольоровий папір, фарби, пластилін, клей, щоденники можна приносити до благодійного фонду “Карітас Тернопіль”, що знаходиться на вулиці Замонастирській, 1, або ж перерахувати кошти на рахунок, з позначкою акція «Шкільний портфелик»: ТБФ “Карітас” 21162280 Р/рах. 2600201171387 ЦВ ПАТ Кредобанк МФО 325365 м. Тернопіль вул. Замонастирська, 1. Запрошуємо всіх, хто має бажання, долучитися до акції «Шкільний портфелик».

Додамо, за роки проведення акції необхідне шкільне приладдя отримали більше тисячі діток на Тернопільщині.

Софія Романська