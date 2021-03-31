На Тернопільщині збирають кошти на медичне обладнання для дітей з вадами серця

Акція «Серце до серця – 2021» стартувала на Тернопільщині. Цього року волонтери планують придбати медичне обладнання для лікування дітей з вадами серця. Триватиме збір коштів з 1 квітня по 30 вересня.

Тернопільщина долучається до акції “Серце до серця” 16-ий рік поспіль. За кошти, зібрані цьогоріч, планують придбати обладнання для відділення недоношених новонароджених дітей та відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні.

«Цьогорічна акція пройде під гаслом «Здорові немовлята» і буде присвячена збору коштів для закупівлі обладнання для дітей з вадами серця. За кошти, які будуть зібрані у Тернопільській області, наші волонтери закуплять сучасне медичне обладнання для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Лікарня отримає обладнання для неонатального центру, зокрема відділення для недоношених новонароджених дітей та відділення інтенсивної терапії новонароджених», – повідомив на прес-конференції начальник управління сім’ї та молоді області Андрій Човган.

Волонтери наголошують: карантин негативно позначився на діяльності благодійних організацій. Втім, у 2020-му волонтерам “Серця до серця” вдалося зібрати понад 140 тисяч гривень. За ці кошти вони придбали обладнання для діагностики та лікування дітей.