У Польщі загинув 20-річний Ігор Широкий із села Сільце Підгаєцького району.

Як пише Нова Тернопільська газета, трагедія сталася 28 лютого близько 19-ої години — хлопець потрапив у ДТП неподалік міста Олава. На кривій дорозі через ліс автомобіль українця Volkswagen зіткнувся лоб в лоб із зустрічним транспортним засобом. Від сильного удару легківку вщент зім’яло. Наш земляк прямував у напрямку Вуйціце. За кермом іншого автомобіля VW Golf була полька. Водійку доправили до лікарні, її життю нічого не загрожує. Ігор був у дуже важкому стані, його госпіталізували в Олаву, на жаль, не змогли врятувати. Як повідомили польські правоохоронці, нині триває розслідування обставин аварії, шукають свідків, які могли б дати покази. Про загибель Ігоря Широкого правоохоронці повідомили родичів хлопця. На місце аварії приїхала з іншого куточка Польщі його сестра Ірина. Відомо, що в сусідній країні мешкають родичі загиблого, вони підтримали потерпілу родину, навіть пропонували поховати там хлопця. Проте згорьована мати категорично відмовилася — хоче поховати сина на цвинтарі в рідному селі.

У соцмережах нині збирають гроші, щоб доставити тіло українця додому, адже для транспортування необхідна чимала сума.

— Ігор був добрим, компанійським, роботящим. Навчався в школі в Підгайцях, бо наше село розташоване через річку від райцентру, — повідомила голова Сільцівської сільської ради Ірина Куцибала. — Хлопець із гарної дружної сім’ї, у нього є старша сестра і молодший брат. Сумуємо усім селом, люди збирають гроші на перевезення тіла односельчанина.

З батьками загиблого нашим журналістам наразі не вдалося поспілкуватися, бо вони прибиті горем. Деякі подробиці розповів вуйко Ігоря. — Тіло племінника поки що в морзі в Олаві, з дня на день мають привезти, але мусять провести усі експертизи, адже порушено кримінальне провадження, — повідомив Богдан Ярославович. — Не знаємо наразі, як все сталося, яка причина аварії. Через місяць Ігорю мало виповнитися 20 років. Наскільки відомо, він був за кермом у момент ДТП. Пасажирів ніби не було з ним. Їхав своїм автомобілем, на який сам заробив.

Після школи племінник навчався у Підгаєцькому аграрному ліцеї, а потім подався на заробітки. Час від часу їздив до Польщі, до Чехії. Був дуже працьовитим і відповідальним. Востаннє поїхав до Польщі наприкінці січня, пробув там лише більше місяця… Його сестра з чоловіком живуть за пів тисячі кілометрів від Олави. Отримавши страшну звістку, подалися туди. Братик Ігоря навчається у п’ятому класі. Мама загиблого, тобто моя сестра, не поїхала до Польщі, бо не має документів. В Олаві мешкає наш родич-поляк, який підтримав родину в таку важку хвилину. Боляче і прикро, що ми втратили молодого хлопця, якому було тільки жити…