У смт. Дружба Теребовлянсього району водій автомобіля DAEWO LANOS, рухаючись дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, збив пішохода 1966 року народження.

Як повідомляють у поліції, чоловік перебігав дорогу у забороненому місці. Потерпілого з травмами доправили до лікарні.

Ще один перехожий потрапив під колеса авто 18 грудня в селі Чернихівці Збаразького району. На автодорозі Тернопіль-Ланівці водій автомобіля ВАЗ збив жінку, яка раптово вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу.

За попередніми даними. потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Після надання меддопомоги її відпустили додому.