Першу автопригоду зареєстрували правоохоронці у Заліщиках 31 грудня.

Як повідомляють у поліції, водій автомобіля Volkswagen Fox збив пішохода, 1961 року народження. Потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги. У чоловіка відкритий перелом ноги.

Першого січня о 2:30 в Борщівському районі автомобіль збив дев’ятнадцятирічну дівчину. Аварія трапилася в селі Нівра. Водій автомобіля Chery Amulet збив місцеву жительку. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій іномарки, 2000 року народження, не врахував дорожнього покриття, не обрав безпечну швидкість руху і збив пішохода. Потерпілу бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. У дівчини уламковий переломи стегнової та плечової кісток.

Ці факти по ДТП внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.