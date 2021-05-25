В області вже діє 56 стаціонарних пунктів для проведення вакцинації. Вони розташовані у закладах охорони здоров’я.

Дотепер на Тернопільщині працювало 28 стаціонарних пунктів вакцинації. Їхню кількість розширили, щоб охопити щепленням більшу кількість людей, – зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Раніше пункти створювали на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тепер вони діятимуть й в інших лікарнях.

“В області вже діють 56 стаціонарних пунктів вакцинації, у яких можна вакцинуватися від COVID-19. Усі вони розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

До цього часу діяли 28 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19 у центрах первинної медико-санітарної допомоги в Тернопільській області. Для пунктів вакцинації були підготовлені медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання”.

Додамо, на Тернопільщині від COVID-19 вже щепилися понад тридцять три тисячі осіб. Наразі в області застосовують такі вакцини: Oxford/AstraZeneca (CoviShield); CoronaVac; Pfizer-BioNTech; AstraZeneca-SKBio.