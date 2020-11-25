Щодоби обласний лабораторний центр проводить близько тисячі ПЛР-досліджень коронавірусу. При необхідності кількість тестувань будуть збільшувати. За допомогою вчасної діагностики планують попередити поширення хвороби.

Жителів краю з ознаками хвороби тестують безкоштовно, – запевнила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Щоб отримати направлення на ПЛР-дослідження, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

«Потужності лабораторій дозволяють тестувати усіх, кого направляють лікарі. У разі симптом коронавірусної хвороби, зволікати не варто. При перших ознаках необхідно звертатися до сімейного лікаря. Кожен пацієнт з підозрою на COVID-19 має бути протестований вчасно. Лабораторний центр проводить тестування в межах однієї доби. Тому хворі із симптомами COVID-19 можуть перебувати у статусі «підозри» не більше двох діб. Перед районними лікарнями стоїть завдання оперативно відібрати зразки та направити їх у лабораторію».

Додамо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила 26 тисяч. У регіоні зберігається складна епідемічна ситуація. Щодня зростає кількість людей, які потребують госпіталізації.