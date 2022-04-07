На Тернопільщині збільшать площі посівів продовольчих культур.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Перед аграрним регіоном завдання – забезпечити необхідною продукцією країну.

Цьогоріч посівна площа по всіх категоріях господарств на Тернопільщині становитиме 841,0 тис. га, що на 0,3 тис. га більше, ніж минулого року. Уже засіяно ранні зернові та зернобобові культури, а саме:

«Ярої пшениці посіяно на площі 22,4 тис. га, що становить 110% до прогнозу (20,3 тис. га). Ярий ячмінь посіяно на площі 68,5 тис. га, що становить 101% до прогнозу (68,1 тис. га); овес – 5,6 тис. га або 102% до прогнозу (5,5 тис. га); горох посіяний на площі 3,8 тис. га, 100% до прогнозу. Дякуємо аграріям, які продовжують працювати, щоб забезпечити країну продовольством».

На Тернопільщині планують розширити площі картоплі та інших овочів. Це пов’язано із неможливістю реалізувати завдання посівної кампанії в окремих регіонах.