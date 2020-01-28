Активні атмосферні фронти у середу зумовлять на Тернопільщині ускладнення погоди, повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак, у регіоні передбачають дощі, а місцями можливий мокрий сніг.

Температурні показники у західному регіоні теж частково знизяться, – зазначає Наталка Діденко. А через вологість відчуття холоду посилюватиметься.

«У зв`язку зі зниженням температури повітря на Заході випадатиме переважно мокрий сніг, місцями ймовірне налипання мокрого снігу. Водіям треба бути обережними. Оскільки дорога може бути складною. З`явиться сильний, до штормових поривів, вітер південного напрямку. Температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0+4 градусів. Словом, погода завтра має всі шанси отримати категорію “какибеки”. Підготуйте голови, лопати, автомобілі – все ж таки циклон».

Триватиме несприятлива погода на Тернопільщині до кінця тижня. За попередніми прогнозами синоптиків, стабілізується ситуація ближче до вихідних.

Софія Романська