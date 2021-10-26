П’ять місяців працювали три «чорні» ґуральні, організовані завклубом і ще двома його помічниками на Монастирищині. Пляшки з підробленими горілками «Пшенична» й «Хлібний дар» користувались неабияким попитом у сільських крамницях, барах та ресторанах Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини.

Про обсяги так званого виробництва яскраво свідчать цифри: під час обшуків приміщень правоохоронці вилучили у підозрюваних 1 тис. 990 л спирту, 603 л підробленої горілки (юридичною мовою – розбавленої водно-спиртової суміші), 859 фальшивих марок акцизу й величезну кількість порожніх пляшок! Про це пише тижневик “Номер один“.

Звісно, поставши перед судом, «градусна» трійця повністю визнала свою провину та щиро розкаялась. Так подружжя інвалідів пояснило, що на слизьку стежку криміналу стали «внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, а також через… інвалідність». Ще б пак, адже розливати по пляшках підроблену горілку або коньяк простіше, ніж, скажімо, підмітати вулицю чи сторожувати. Та й платив «шеф» досить щедро.

Почалося все, зізнались обвинувачені, на початку липня минулого року. Якось 53-річний завклубом с. Ковалівка Монастирського ройону, такий собі дядько Василь (з етичних міркувань імена всіх дійовий осіб у публікації змінено), зайшов до подружжя Н. з діловою пропозицією. Мовляв, статків великих не маєте, самі хворієте, дитина маленька потребує одягу і доброго харчування. Тож чи не хотіли б трохи підзаробити? Скажімо, пляшки мити та горілку в них наливати? Звісно, розповідати про це нікому не потрібно, але зарплатнею будуть задоволені. Усім необхідним – від порожніх пляшок до вже розбавленої спиртової суміші – він забезпечить. Їм лише належало все робити вчасно та без зайвих слів. Сергій Н. перезирнувся з дружиною, і вони погодилися.

Як і домовились, Василь привозив порожні пляшки, бочки із вже розбавленою спиртовою сумішшю та етикетки. Що цікаво, пляшки він купував на одному з місцевих спиртозаводів, а от звідки отримував спирт, залишилося таємницею.

Крім того, заради конспірації чоловік попросив сватів, які нічого не підозрювали, розмістити у себе в сараї бочку зі спиртом і пляшки з алкоголем. Не був посвячений у таємниці батьківського «бізнесу» й син, відтак не раз допомагав отримати на «Новій пошті» посилки з рідиною, що містила концентрат «Коньяк».

Тим часом подружжя Н. старанно мило пляшки та розливало підроблену «Пшеничну» та «Хлібний дар». Що характерно: фальсифікат розливали з однієї бочки, а от етикетки ліпили різні. Готову «продукцію» забирав «шеф» і, мов вишеньку на тортик, сам наклеював підроблені марки акцизного збору. Потім упаковки з підробленими горілчаними виробами чоловік своїм «Фольксвагеном» розвозив у сільські магазини, бари та ресторани Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини.

І хоча правоохоронці досить довго слідкували за кримінальною діяльністю «чорних» ґуралень, у суді вони достеменно не змогли назвати, скільки ж алкоголю підробила та реалізувала спритна трійця. Наголошу: йдеться не лише про декілька традиційних видів горілки, але й про коньяки. Цей вишуканий французький алкогольний напій виготовляли, як і, скажімо, «Хлібний дар». Лише наприкінці до суміші додавалися різноманітні ароматизатори. От і вся «унікальність» технологій! Тим часом гроші текли до рук, і неабиякі суми.

Так от, поставши у Монастириськах перед районним судом, усі троє винуватців одразу згадали про поганий стан здоров’я, а подружжя, звісно, про маленьку дитину. До того ж, як з’ясувалося, жінка вже чекала на ще одне дитя.

Отже, кримінальне тріо обвинувачувалось у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою (ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України), незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою (ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України), що є нетяжкими злочинами.

Крім того, добродію Василю як організатору «чорних» ґуралень інкримінувалося ще й незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку (ч.1 ст. 199 КК України), а це вже є тяжким злочином. Вироком суду немолодого вже чоловіка засуджено до 4-х із половиною років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням усіх незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення. Проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання і встановлено 2 роки іспитового строку. Водночас призначено штраф у розмірі 6 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 тис. 500 грн. І кошти доведеться сплатити!

Натомість подружжя інвалідів, по суті, відбулося легким переляком, адже хоча суд і призначив кожному з них по 3 роки позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини, однак також застосував 75 статтю КК України і звільнив із випробуванням, встановивши 2 роки іспитового строку. Щоправда, обом призначено по 85 тис. грн. штрафу.

Під час іспитового строку всі троє зобов`язані періодично реєструватися в органах із питань пробації, без дозволу не змінювати місця проживання, роботи або навчання й не виїжджати за межі України.

Наостанок така деталь: у ході слідства було проведено 81 експертизу на загальну суму 93 тис. 418 грн. 87 коп. Відтак тепер кожний із засуджених, окрім штрафу, зобов’язаний сплатити на користь держави майже по 31 тис. 140 грн.

Що ж вони хотіли, за фальш також треба платити.