Відкритий чемпіонат зі стрибків на лижах вже завершився на Тернопільщині. Змагання проходили у Кременці, на комплексі лижних трамплінів. Силами мірялися юнаки та дівчата різних вікових категорій.

Змагання у Кременці розпочалися зі стрибків на лижах з трампліна. Брали участь у поєдинках спортсмени у вікових групах від 2006 до 2012 років народження. Як повідомили організатори, «серед юнаків 2006-2007 років народження (трамплін К-40 м) трійку лідерів склали учні ОДЮСШ із зимових видів спорту: 1 місце виборов Чеболда Ілля, 2 місце – Дворецький Владислав, 3 місце – Гетьман Богдан. У віковій групі юнаків 2008-2009 років народження (трамплін К-40 м) також лідерами були учні школи: 1 місце у Пилипчука Дениса, 2 місце – Вілівчука Сергія, 3 місце – Рудака Данила. Серед дівчат 1 місце у представниці ТО ШВСМ Козлової Каріни, 2 місце зайняла спортсменка з смт Верховина Гаврилюк Йордана».

Відкритий чемпіонат Тернопільської області зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства присвятили пам’яті заслуженого тренера України Олега Бережанського. Він тривалий період був головним тренером збірної команди України з лижного двоборства. Підготував більше 15 майстрів спорту України. Серед його вихованців й учасники Зимових Олімпійських Ігор.