На Тернопільщині завершили роботу над другою частиною фільму «Червоний. Без лінії фронту» за мотивами роману Андрія Кокотюхи.

Першу частину стрічки знімали у 2018-му році на локаціях Кременця і Бережан.

За словами генерального продюсера фільму, жителі Тернопільщини охоче відгукувалися для участі в масових сценах.

Фільм показує життя командира загону УПА Данила Червоного 30-45 років ХХ-ст. Друга частина, яку завершили знімати цими днями у Бережанах, розповідає передісторію основних подій.

«Ми відтворили життя періоду 35 – 45 років на територіях тепер Тернопільської і Волинської областей. У другій частині йдеться і про те, як розвивався Данило Червоний, ким він був до Другої світової війни. Також показано і те, як війна вплинула на нього і загалом життя українців у міжвоєнний період. “Червоний. Без лінії фронту” – це приквел. Думаю, вкінці літа ми вийдемо на великі екрани. А потім крок за кроком підемо на телебачення, в Інтернет-мережу», – повідомив на прес-конференції у Тернополі генеральний продюсер фільму Володимир Філіппов.

Додамо, прем’єра фільму запланована на серпень. Ймовірно, стрічку покажуть на День Незалежності України.

Софія Романська