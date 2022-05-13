На Тернопільщині завершується посівна: чи будемо з хлібом?

На Тернопільщині посівна-2022 завершується.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Із запланованої посівної площі у 561,7 тис. га., на сьогодні засіяно 539,5 тис. га., а це 96%.

Цьогоріч Тернопільщина збільшила посівні площі деяких сільськогосподарських культур. Зокрема, йдеться про зернові, зернобобові та інші культури.

«Посів пізніх культур також наближається до закінчення: соя 98,3% та кукурудза на зерно 90,5%. Тернопільщина буде забезпечувати продовольством не лише область, а й регіони, де провести посівну кампанію не вдалося. Не знаємо, скільки протримається воєнний стан, але продовольча безпека – це основне. Урядом зроблено крок для збереження – заборонено вивіз пшениці. Дозволено експорт таких культур, які представляють продовольчу потребу – це кукурудза, соя, інші культури, яких є багато. Оскільки державі потрібні кошти, які працюють в тому числі і на обороноздатність. Ті культури продовольчі, які нам необхідні, не експортуються, а інші можуть йти на продаж за кордон. Продовольча безпека – це зернові культури, культури, які потребують Збройні Сили», – зазначив Володимир Стахів.

Додамо, на Тернопільщині вже завершили висадження картоплі. Площі цієї культури теж розширили.