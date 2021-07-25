Офіцери запасу завершують навчання на кафедрах військової підготовки у вищих навчальних закладах Тернопільщини. Попереду у них — державні іспити, урочистості на стройовому плацу та зміна статусу.

Випускникам військових закладів за рішенням Міністра оборони України присвоять військові звання молодших лейтенантів запасу. Також вони отримають військові квитки офіцерів запасу. Як повідомив обласний військовий комісар Ігор Гусєв, офіцери запасу можуть укласти контракти на проходження служби у Збройних Силах України.

“Це передбачає кар`єрне зростання та підвищення фахового рівня, грошове забезпечення від 12 тис. гривень, щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення, грошову допомога у разі підписання першого контракту – 22 тис. гривень, щорічна відпустка на 30 діб, безкоштовне лікування в медичних закладах МОУ та санаторно-курортне лікування в санаторіях та інші соціальні переваги. Офіцер запасу може бути призваний для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, що передбачає проходження служби строком 18 місяців, віком до 43 років зі збереженням місця роботи та середньої заробітної платні на весь період військової служби та користується правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом”.

У разі призову на службу можуть покликати кожного офіцера запасу. Він зобов’язаний прибути в пункт збору у термін, зазначений в повістці. За ухиляння від служби передбачена кримінальна відповідальність.