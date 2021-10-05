На Тернопільщині завершено перший етап відновлення автошляху Т-20-16 “Бучач – Товсте”

За протекції депутата Верховної Ради Миколи Люшняка, депутата Тернопільської обласної ради Петра Гадза та голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, на Тернопільщині ремонтують дорогу Т-20-16 Бучач — Товсте.

Наразі вже завершено перший етап робіт: знято старе покриття, укріплено основу дороги та покладено шар асфальтобетону. Зараз на цьому відрізку шляху встановлюють конструкції для водовідведення.

Цьогоріч планують відновити ще 12 кілометрів дороги, решту — у 2022-му році.

Варто зазначити, що для Тернопільщини дорога має стратегічно важливе значення. Щороку саме цим шляхом їдуть тисячі туристів та вірян Римо-католицької церкви, аби побачити історичні “магніти” нашого краю.

До слова, ремонт автошляху проводять у рамках програми президента “Велике будівництво”. Її коштами вже було відновлено дорогу Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль.

Окрім того, невдовзі бюджетом “Великого будівництва” буде розпочато ремонт дороги автошляху Т-20-16 від селища Товсте до села Поділля.