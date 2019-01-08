На Тернопільщині завалився будинок культури. ФОТО

08/01/2019 Розмір тексту:

21 грудня 2018 року в надвечір’я обвалилося покриття над глядацькою залою та впали стіни будинку культури у селі Коцюбинчики. Зал там розрахований на 360 глядачів.

Це вже не перший випадок. За останніх 10 років зруйнувались будинки культури в селах Улашківці та Кривеньке, пише сайт Чортків City.

Коцюбинчицький сільський голова Андрій Слободян сказав, що будинок культури відносно новий — його звели у 1999 році.

— Споруджений то був, але так і донині не був введений в експлуатацію; жодних документів на нього ми й не мали Не всі відповідні служби підписали дозвіл на експлуатацію. Будинок культури навіть не стоїть на балансі Коцюбинчицької сільської ради. Неодноразово ми зверталися до районної влади, до нардепа за допомогою, щоб бодай відреставрувати дах, що підмокав у багатьох місцях, але відповідь одна: немає коштів.

— Ми і уявити не могли, що так станеться, — каже сільский бібліотекар Марія Вівчарик. — Ну, протікав дах, ну, замокало, але ж це все можна було підремонтувати. На щастя, нікого ні в приміщенні, ні біля нього в час обвалу не було.

Сільська бібліотека знаходились у Будинку культури. Після обвалу усі книжки перевезли в одну з кімнат будівлі сільради.

Начальник відділу архітектури РДА Вадим Петрів пояснив руйнацію регулярним підмивання фундаменту і відмоканням даху.

Тепер потрібен частковий демонтаж будівлі, а можливо — й повний. А якщо буде можливість хоча би частково відремонтувати й зберегти будівлю, то слід підготувати проектно-кошторисну документацію.

Начальниця відділу культури РДА Галина Чайківська каже, що грошей на ремонт будівлі, хоча б частковий, зараз немає.

— Тому, як це не прикро звучить, мабуть, доведеться споруду повністю демонтувати, аби запобігти подальшій небезпеці.

До 28 грудня члени комісії мали би вже бути в Коцюбинчиках і прийняти конкретне рішення щодо подальшої долі напівзруйнованого будинку культури. Проте кореспонденти навідалися на місце події 2 січня, та комісії на той день ще так і не було…

Тетяна Лякуш

Фото Любомира Габруського