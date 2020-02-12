На Тернопільщині діятиме єдиний госпітальний округ. Відповідне рішення прийняли на засіданні госпітальної ради при Тернопільській облдержадміністрації.

З 1 квітня 2020 року медицина перейде з фінансування «ліжка» на фінансування «пацієнта», – повідомив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук. Відтак реформи у сфері медицини необхідні.

«Незалежно від суспільно-політичної ситуації цю реформу потрібно провести, і провести ефективно. Відтак ми мусимо не лише бездоганно відповідати вимогам як і МОЗ, так і НСЗУ, але й на практиці повноцінно забезпечити реалізацію медичної реформи. Госпітальний округ – це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги населенню такої території».

В межах госпітального округу на Тернопільщині діятиме шість опорних лікарень: Бережанська, Кременецька, Чортківська, «Тернопільська міська комунальна лікарня № 2»; «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; «Тернопільська університетська лікарня».

Софія Романська