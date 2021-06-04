У заповіднику Медобори цвіте рідкісна рослина – ясенець білий або неопалима купина.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Фейсбуці.

“Ясенець білий (Dictamnus albus) – один із своєрідних символів заповідника, який в народі називають неопалимою купиною. Його листки справді схожі на листки ясеня, а кореневище світле. Рослина густо вкрита залозистими волосками, що виділяють ефірну олію. Якщо в сонячний безвітряний день піднести до квітучої рослини запаленого сірника, повітря навколо спалахує голубим або зеленуватим полум’ям – це загоряється ефірна олія. Полум’я не завдає рослині шкоди. Тому і називають її неопалимою купиною. Ефірна олія, яку виділяє ясенець, спричиняє болючі опіки. Вони з’являються не одразу, а через 2-3 дні. При сильних опіках виникають пухирі. Загоєння відбувається повільно. В заповіднику “Медобори” зростає на лучно-степових схилах. Рослина у Червоній книзі України”, ідеться у дописі.

Фото Галини Баранчук.