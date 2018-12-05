На Тернопільщині затримали вбивцю

05/12/2018 Розмір тексту:

Майже за п’ятдесят кілометрів від місця скоєного злочину переховувався підозрюваний у вбивстві. Прихисток чоловікові надав його знайомий, який свого часу також відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Впродовж трьох днів правоохоронці Тернопільщини встановлювали місце знаходження людини, причетної до смерті жителя Борщова, повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 2 грудня на лінію “102″ надійшло повідомлення від мешканки Борщова. Жінка повідомила, що у її помешканні побилися чоловіки. Раніше судимий підозрюваний впродовж кількох днів вживав спиртні напої. Під час одного із застіль почав наносити тілесні ушкодження двом чоловікам.

– Одному з чоловіків вдалося втекти, коли він наносив тілесні ушкодження, а от іншому не вдалося, – розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Підозрюваний бив гостя руками та ногами поки той не втратив свідомість. Один з ударів в область голови став летальним.

Оперативники карного розшуку одразу почали встановлювати місця, куди міг поїхати підозрюваний, перевіряли коло знайомих втікача. Оперативники з’ясували, що чоловік переховується в сусідньому районі.

– Працівникам поліції вдалося вийти на слід, а саме на одного із знайомих. І під час проведення професійних дій та заходів правоохоронці затримали підозрюваного. Останній зізнався у скоєному злочині.

Основний мотив конфлікту – це алкоголь та ревнощі, каже підозрюваний. За словами Степана Яцуха, раніше він відбував покарання за тяжкі злочини – крадіжки та грабежі. З місць позбавлення волі чоловік звільнився трохи більше, як два роки тому. На життя заробляв сезонними роботами.

Підозрюваному уже оголосили підозру відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.