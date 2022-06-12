На Тернопільщині затримали переселенця з Луганщини з наркотиками: він ще й виявився злочинцем-рецидивістом

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №5 смт. Підволочиськ помітили у парку чоловіка, який палив у громадському місці.

Під час поверхневого огляду у його сумці поліцейські виявили поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на коноплю. Речовину вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Правопорушником виявився 35-річний житель Луганської області, який наразі проживає у Підволочиську. Він був раніше судимий – відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та майнові злочини.

Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.