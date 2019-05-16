Діяльність злочинної групи прикрили співробітники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно з слідчими ГУНП в області та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Як повідомляють у поліції, підозрювані впродовж тривалого часу перебивали номери агрегатів на автомобілях елітного класу, викрадених в Іспанії, Італії та у інших країнах Євросоюзу. Після цього іномарки перепродувалися на Україні. Працювала група на території Тернопільської та Волинської областей.

За словами начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

Василя Джиджори, до злочинного угрупування входило кілька представників. І кожен виконував чітко поставлені завдання. Документували діяльність підозрюваних оперативники більше шести місяців. Організував незаконний заробіток тридцятичотирирічний уродженець Чорткова, який уже притягувався до відповідальності за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Він зібрав групу з раніше судимих злочинців – уродженців Львівщини, Київщини, Чернівців та Волині.

Як встановили оперативники, цього разу він замовляв викрадачам марку та тип автомобіля, а потім реалізовував їх уже з перебитими номерами. За доставкою транспортних засобів із-за кордону стежив співорганізатор “бізнесу”. На його плечі покладалося транспортування автівок до місця перебивання, а також й збут. Працювали на керівників й кілька раніше судимих виконавців. Вони змінювали номери, перебивали окремі запчатини та обслуговували електроніку в іномарках. Серед інших учасників угрупування були особи, на яких оформлялися документи на купівлю викрадених за кордоном автівок.

Під час спецоперації, до якої залучили працівників спецпідрозділу “КОРД, оперативники провели 26 санкціонованих обшуків на територіх Тернопільської, Волинської, Львівської, Київської та Чернівецької областей. У фігурантів угрупування вилучили шість елітних іномарок – Toyota Auris і RAV-4, три Lexus NX 300h та Audi Q5. Серед іншого – вогнепальну зброю з оптичними прицілами та глушниками, набої, GPS трекери, сканери, радіостанції, більше тридцяти мобільних телефоні та майже півсотні сім-карт різних мобільних операторів. Окрім цього знайшли за місцем проживання одного з організаторів і верстат для перебиття номерних агрегатів, заготовки для внесення змін, документи на іномарки та номерні знаки.

Трьом активним учасникам незаконного бізнесу оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, статті 290 ККУ – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді застави, щодо інших двох питання вирішується у суді.