Кременецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримане державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно водія, що, намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані, запропонував неправомірну вигоду поліцейським.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що у лютому цього року у с.Колодне Збаразького району поліцейські зупинили водія автомобіля «Ауді-80» з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік запропонував 500 доларів США за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Правоохоронці відмовились від незаконної пропозиції та попередили особу про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі. Оскільки чоловік не припинив протизаконні дії, щодо нього розпочали кримінальне провадження.

За результатами судового розгляду особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь – якої дії, з використанням службового становища) та призначено їй покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів громадян.