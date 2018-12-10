На Тернопільщині засудили посібника терористів

10/12/2018 Розмір тексту:

Тернопільською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримане державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно інформатора терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Про це повдіомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ підсудність вказаного кримінального правопорушення визначено за Тернопільським міськрайонним судом.

Під час судових слухань встановлено, що 54-річний житель Луганщини, за власної ініціативи почав співпрацю з терористами, а саме – збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном учасникам так званих «ДНР» і «ЛНР» під час перебування у м. Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

Завдяки чіткій позиції державного обвинувача, суд визнав мешканця м. Рубіжне Луганської області винуватими в інкримінованому йому злочині за ст. ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння терористичній організації) та засудив до покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.