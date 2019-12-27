Завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні за фактом втягнення матір’ю малолітньої дочки у заняття жебрацтвом, державне обвинувачення у якому підтримували прокурори Кременецької місцевої прокуратури.

Вироком Кременецького районного суду від 19 грудня 2019 року громадянку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.304 КК України та призначено їй покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки із встановленням іспитового строку 3 роки.

Встановлено, що матір з корисливих мотивів втягнула свою малолітню дочку у заняття жебрацтвом. Користуючись довірою дитини, переконавши дівчинку у вигідності та легкості даного заняття, жінка спонукала доньку займатися жебрацтвом, шляхом систематичного випрошування у сторонніх осіб грошей або інших матеріальних цінностей. Таким чином, малолітня дитина, перебуваючи регулярно біля входу одного із храмів на території Кременецького району, за вказівками своєї матері, систематично випрошувала гроші та їжу у громадян. Здобуті внаслідок заняття жебрацтвом матеріальні цінності малолітня дівчинка передавала своїй матері, які остання використовувала на власний розсуд.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області