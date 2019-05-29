Житель Тернопільського району сплатить шкоду, яку завдав знищенням дерев на землях загального користування.

Тернопільською місцевою прокуратурою пред’явлено позов до суду в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до місцевого жителя про відшкодування шкоди, завданої пошкодженням дерев.

Встановлено, що відповідач, діючи умисно, у січні минулого року, на землях загального користування за межами господарського двору, самовільно зрізав 25 дерев на території с.Дичків Тернопільського району Тернопільської області, чим завдав шкоду навколишньому природному середовищу на суму 42 951 грн.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов задоволено в повному обсязі, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.