На Тернопільщині застілля завершилося різаниною

29/01/2019 Розмір тексту:

Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності інкримінують підгаєцькі правоохоронці жителю села Новосілка. Чоловік поранив свого односельчанина ножем.

Подія трапилася 28 січня близько 20:56. За словами начальника Підгаєцького відділення поліції Юрія Куньки, того дня чоловіки разом рубали дрова. Зроблену роботу вирішили “обмити” у приватному будинку одного з робітників. До компанії приєднався ще один знайомий. Після розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. Друзів намагався заспокоїти сусід, але не вдалося і він вийшов з приміщення.

Сварка завершилася ножовим пораненням. Господар житла кухонним ножем вдарив гостя. Останній вибіг з будинку, а сусіди викликали швидку.

За попередніми даними, загрози життю потерпілого немає, оскільки колото-різана рана виявилася непроникаючою.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 125 частина 2 ККУ.