На Тернопільщині застілля завершилося різаниною
Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності інкримінують підгаєцькі правоохоронці жителю села Новосілка. Чоловік поранив свого односельчанина ножем.
Подія трапилася 28 січня близько 20:56. За словами начальника Підгаєцького відділення поліції Юрія Куньки, того дня чоловіки разом рубали дрова. Зроблену роботу вирішили “обмити” у приватному будинку одного з робітників. До компанії приєднався ще один знайомий. Після розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. Друзів намагався заспокоїти сусід, але не вдалося і він вийшов з приміщення.
Сварка завершилася ножовим пораненням. Господар житла кухонним ножем вдарив гостя. Останній вибіг з будинку, а сусіди викликали швидку.
За попередніми даними, загрози життю потерпілого немає, оскільки колото-різана рана виявилася непроникаючою.
Подія внесена в ЄРДР за статтею 125 частина 2 ККУ.
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