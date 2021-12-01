Зима розпочнеться на Тернопільщині похолоданням. За прогнозами синоптиків, у краї відчутно знизяться температурні показники, а також можливий невеликий сніг.

Західний регіон охопить похмура погода. Холоду додаватиме сильний вітер.

«Зима в Україні розпочнеться снігом. 1-го грудня сніг буде мокрим, бо температура повітря, хоча й очікується низькою, проте все ж серйозного морозу поки що нема і довкілля не охололо достатньо. Вітер залишається рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку. Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На дорогах вже з’являється ожеледиця — обережно. 2-3 грудня потепліє на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, погода першої половини грудня на Тернопільщині буде мінливою. Втім, спостерігатиметься помітна тенденція до зниження температурних показників.