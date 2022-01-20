На Тернопільщині зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 1144 нових хворих на COVID-19. Це рекордна кількість випадків в області. Відтак регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки розглядає питання про посилення карантину.

У Тернопільському обласному центрі з контролю хвороб протягом доби провели 2487 ПЛР-досліджень. COVID-19 підтвердився у кожного другого протестованого.

“На сьогоднішній день епідемічна ситуація в Тернопільській області погіршилася. Прослідковується динаміка зростання захворюваності та госпіталізації пацієнтів. Кількість киснезалежних хворих зростає. Прослідковується також тенденція зростання кількості летальних випадків. Велике навантаження на медичну систему закладів охорони здоров’я — це зростання кількості стаціонарних киснезалежних пацієнтів”, – повідомила на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Нині на Тернопільщині з коронавірусом бореться майже п’ять тисяч жителів краю. На стаціонарному лікуванні перебуває понад шістсот хворих.