Два нові спалахи коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині: на підприємстві «СЕ Борнетце-Україна» у Тернопільському районі та у Петриківському геріатричному пансіонаті.

На підприємстві «СЕ Бортнетце-Україна» та у Петриківському геріатричному пансіонаті спалахи коронавірусу реєструють вдруге.

Як повідомила на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на підприємстві спалах виявили наприкінці 2020-го року, але дотепер він залишається активним.

«Продовжують реєструватися спалахи. На початку року діючий був один – на «СЕ Борнетце». Це був спалах з попереднього року. Зареєстровано спалах також у закладі закритого типу – в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Там інфікувалося 15 осіб: 8 працівників та сім підопічних. Отже сьогодні активними є два спалахи».

Додамо, від початку пандемії на Тернопільщині зафіксовано понад два десятки спалахів коронавірусу, чверть з них – у соціальних установах.