Всеукраїнський тиждень протидії булінгу проходив на Тернопільщині.

У рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право» у школах області відбуваються просвітницькі заходи. Учням розповідають про булінг, як його виявити і яка передбачена відповідальність.

Булінг – систематичне цькування, – наголошують психологи. До відповідальності можуть притягнути як учнів, так і вчителів. В області поліція зареєструвала дев’ять фактів булінгу. Порушникам загрожує штраф: від 850 грн. до 1700 грн., або ж громадські роботи: від двадцяти до сорока годин. У разі повторного порушення відповідальність збільшується.

Всеукраїнський тиждень протидії булінгу покликаний попередити це негативне явище. Відтак профілактичні заходи охоплюють більшість шкіл області, – зазначає начальник головного управління юстиції в Тернопільській області Едуард Кольцов.

«Це загальноукраїнський тиждень протидії булінгу, тому робота зі школярами проводяться в усіх районах і містах. Задіяні органи юстиції на обласному та районному рівнях. Загалом ми охопили просвітницькою роботою близько чотирьохсот закладів. Настільки масштабно ми працюємо вперше, оскільки відповідне законодавство було прийняте тільки минулого року. Торік ми теж працювали із цією проблемою, але не настільки широкою. Цього року ми проводимо уроки в школах, де роз’яснюємо суть проблеми булінгу. Також заплановані флешмоби, квести, зустрічі з батьками».

Потрапити під цькування може кожен, – наголошують психологи. Наслідки бувають непередбачувані. Відтак про булінг необхідно відразу повідомляти у поліцію.

Софія Романська